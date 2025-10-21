El establecimiento, que también alberga al Instituto Técnico Superior de Urdinarrain, recibe a 646 estudiantes y las mejoras permitieron dar respuesta a una demanda prioritaria de la comunidad educativa, asegurando condiciones óptimas para la enseñanza y el resguardo de la infraestructura.

La obra representó una inversión provincial de 33.239.926 pesos y tuvo un plazo de ejecución de 60 días corridos. Los trabajos ejecutados estuvieron a cargo de la firma Gette y comprendieron la impermeabilización de cubiertas, el reemplazo de canaletas por otras de mayor capacidad de desagüe y la construcción de una nueva cubierta en el sector de la biblioteca. También se realizaron reparaciones en revoques interiores y carpinterías, la reposición de cielorrasos, y la construcción de una nueva vereda perimetral para optimizar el escurrimiento pluvial.

"Esta obra en Urdinarrain fue fundamental para mejorar las condiciones edilicias, evitar filtraciones y garantizar espacios funcionales y seguros para los estudiantes, docentes y personal que asiste al establecimiento", destacó el coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob. Además, señaló que "estamos avanzando con una agenda de intervenciones concretas para fortalecer la infraestructura escolar en la provincia".