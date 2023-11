La temática de este domingo fue “Celebremos la diversidad y el amor sin límites” en acompañamiento a la marcha local del orgullo y bregando por el respeto a todas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género como forma de hacer una sociedad más diversa y amorosa.

Además, el de este domingo fue el último que se realizó bajo la gestión del intendente Martín Piaggio. En este sentido, el subsecretario de Poder Popular Danilo Bertoni le dedicó unas palabras al evento.

“Quiero agradecer a las y los integrantes de la Comisión Vecinal del Puerto por tanto trabajo, compromiso, responsabilidad, amor y empatía en todo este tiempo que hemos compartido. A lo largo de estos años aprendimos a conocernos, a tener capacidad de escucha pero, por sobre todas las cosas, a formar una gran familia. Agradezco a los Frentistas, Feriantes, Artistas, y toda la comunidad de Gualeguaychú”, afirmó.

“Gracias a Martin Piaggio quién me dio todo su apoyo y confió en mí para formar parte de su equipo de gobierno. También gracias todo el equipo Municipal que asumió el compromiso de acompañar este lindo paseo de los domingos. Ustedes demostraron que cuando las y los vecinos se organizan y hay un Estado presente -como el nuestro- se logran cosas maravillosas”, agradeció.

“El Paseo Alem, genera un movimiento comunitario, cultural, artístico y comercial único en la ciudad. No tengo dudas que vendrán próximas ediciones del Paseo Alem; como gualeguaychuense me siento orgulloso y tengo un gran sentido de pertenecía con el mismo. Seguiré participando como un vecino más, me despido quedando a disposición”, sostuvo.

“Siempre pueden contar conmigo. Me retiro con la tranquilidad que lo dí todo. No es un adiós, es un hasta pronto. Simplemente Gracias amigas y amigos del Paseo Alem por el amor, el reconocimiento y el cariño recibido el día de hoy”, concluyó.