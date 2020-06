Se recaudaron más de 240 mil pesos en el remate virtual para el Hogar de Ancianos

“El balance fue muy pero muy positivo, tanto desde el punto de vista profesional como humano. Teníamos una expectativa importante, por eso imaginábamos que íbamos a tener un buen nivel de ventas”, informó el martillero público Gustavo Bercini.

Agregó que la solidaridad llegó a límites inusuales: “Dentro de esos 240 mil pesos hay un pequeño porcentaje que es de dinero en efectivo sin que se involucre el intercambio de algún artículo: varios llamaron diciendo que no pudieron comprar pero que igual decidieron donar el valor que ofertaron”.

“Ahora vamos a terminar de cerrar la cobranza, emitir un recibo y destinar el dinero a la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos, y ellos serán los que optarán por el mejor destino de los fondos. El Hogar necesita mucha ayuda”, explicó el Martillero Público en declaraciones a Viene con Yapa (FM 104.1).

“Se vendieron obras a Paraná, Concordia y a diferentes partes de Entre Ríos. Los colegas de Urdinarrain nos contaron que hubo momentos en que media ciudad estaba viendo el remate”, contó y concluyó: “En el próximo remate que hagamos tiene que haber 10 teléfonos disponibles, porque el delay (retraso) en las transmisiones de Facebook y Youtube nos jugaron muy en contra. En muchos bienes se bajó el martillo y luego llegaron ofertas mejores. O las personas se confundíeron algunas veces la última oferta con la primera del lote siguiente”.

La primera obra vendida de Gurí

Entre los artículos que más fueron pujados se destacan una mecedora que donó una señora mayor; un bien que pertenecía a su bisabuela y que es de origen europeo. También cotizó alto un tintero que integró el lote 81. Estos artículos superaron con facilidad los 10 mil pesos.

Pero el artículo que más dinero recaudó fue un cuadro realizado por el emblemático muralista local Gurí. La pieza de arte se vendió por 18 mil pesos, y el detalle es que es la primera obra de arte que sale a la venta del artista local, cuya identidad desconocida es parte de su mística.

“Tuve la suerte de haber vendido el cuadro, y fue un hito tanto en mi carrera como en la del artista porque fue la primera obra de su autoría que se remató”, informó entusiasmado Bercini. “En un momento, cuando anuncié la salida a subasta del cuadro, dije que la comunidad me tenía que ayudar a encontrar el precio de esa obra porque no teníamos una referencia previa, que sólo se logra desde lo comparativo. Pero al no haberse vendido jamás el valor fue puesto por todos”.

CUADRO

Según contó el Martillero Público, Gurí quedó muy entusiasmado y que muy pronto saldrán a la venta nuevas piezas. “Como todo chico, es muy desprendido, no le da mucha importancia a la parte económica. Pero ahora, por la pandemia, no puede viajar. Y cuando me entregó el cuadro, que lo hizo el viernes a la noche, me contó que va a empezar a realizar una sucesión de 10 obras que se intercalan entre ellas”.

El trabajo del artista de 28 años que firma sus trabajos bajo el pseudónimo Gurí no sólo es reconocido en Gualeguaychú –sus murales adornan decenas de rincones de la ciudad, incluido instituciones como la fachada del Hogar de Ancianos– sino en varios lugares del mundo, como por ejemplo en México, constituyéndose como uno de los máximos exponentes del muralismo en América.

Sin embargo, hasta el momento sus obras fueron parte del patrimonio cultural de las ciudades que transitó, siendo el remate virtual a beneficio del Hogar de Anciano el primero donde un cuadro de Gurí se puso a la venta.