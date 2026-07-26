Cortes de tránsito en varios puntos de la ciudad por obras de mantenimiento: cuáles son las calles afectadas
Las tareas incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron sobre la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches son:
- Patico Daneri entre Luis N. Palma y Rivadavia
- 1º de Mayo Nº 63
- 1º de Mayo Nº 130
- 1º de Mayo Nº 260
- 1º de Mayo Nº 491
- 1º de Mayo Nº 646
- 1º de Mayo, entre Jaureche y J. de Nevares
Con respecto a los cortes totales o de media calzada por hormigonado de baches están ubicados en:
- 9 de Julio Nº 245
- Brasil Nº 120
- Montiel y Colombo
- Colombo Nº 274
- Misiones Nº 85
- Victoria Nº 273
“Se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada. Se estima que estas interrupciones estarán vigentes hasta mediados de esta semana y el tiempo depende de las inclemencias climáticas”, indicaron.