Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron sobre la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches son:

Patico Daneri entre Luis N. Palma y Rivadavia

1º de Mayo Nº 63

1º de Mayo Nº 130

1º de Mayo Nº 260

1º de Mayo Nº 491

1º de Mayo Nº 646

1º de Mayo, entre Jaureche y J. de Nevares

Con respecto a los cortes totales o de media calzada por hormigonado de baches están ubicados en:

9 de Julio Nº 245

Brasil Nº 120

Montiel y Colombo

Colombo Nº 274

Misiones Nº 85

Victoria Nº 273

“Se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada. Se estima que estas interrupciones estarán vigentes hasta mediados de esta semana y el tiempo depende de las inclemencias climáticas”, indicaron.