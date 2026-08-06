Al menos 12 personas fueron detenidas esta tarde por los incidentes registrados durante las protestas contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los efectivos de la Policía Federal concretaron tres de los arrestos por los delitos de atentado y resistencia de autoridad.

Por su parte, la Policía de la Ciudad detuvo a nueve personas y seguían con el operativo para dispersar a los manifestantes.

Según informaron las fuentes consultadas, los manifestantes quemaron contenedores de basura y rompieron veredas, al tiempo que también destruyeron los vidrios de un patrullero.

La Policía de la Ciudad intervino para repeler las agresiones de los manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Avenida Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

Como consecuencia de los incidentes una oficial de la fuerza porteña resultó lastimada con traumatismo en un codo por un piedrazo.

Además, un gendarme y un prefecto resultaron heridos en medio de los disturbios; el primer agente sufrió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo afectado recibió asistencia en el lugar.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron bajo la lluvia frente al Congreso, en contra de la Ley de Propiedad Privada en simultáneo al debate de la iniciativa en el Senado y se produjeron incidentes entre los manifestantes y efectivos policiales.

La movilización se inició al mediodía, pese a que el Gobierno había retirado el polémico capitulo del proyecto sobre extranjerización de tierras, mientras que durante la tarde, fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes ante los integrantes de las agrupaciones que se concentraban frente al Congreso.

Fuente: Noticias Argentinas