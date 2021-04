Se restringe la circulación nocturna a partir de las 20 y se suspenden las clases en el AMBA

Sin embargo, la gran novedad del anuncio es que se suspenden las clases presenciales en todos el Área Metropolitana de Buenos Aires por dos semanas: frente al aumento exponencial de los casos, el Gobierno decidió suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril.

De esta manera, se retornará a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. La decisión de cambiar el formato de las clases retrata la gravedad del escenario sanitario. Era una de las actividades en las que el mandatario pretendía no ceder.

En tanto, las restricciones a la circulación serán entre las 20 y las 6 de la mañana. Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Además, las actividades comerciales funcionarán entre las 9 de la mañana y hasta las 19.

Por otra parte, la decisión de que se cierren los comercios a partir de las 19 horas afectará al comercio gastronómico, por lo que el Gobierno evalúa otorgar ayudas económicas ese sector para poder amortiguar el impacto generado por la suspensión de las actividades. Aún no se terminó de definir, pero los restaurantes podrían trabajar con el servicio take away, al igual que lo hicieron el año pasado.

Esto no es un dato menor, ya que el Presidente remarcó que la mayor circulación del coronavirus se produce en las reuniones sociales. Y con respecto a este punto afirmó que el control de que se respeten las medidas correrá por cuenta y cargo de las fuerzas federales de seguridad.

“No me mueve ningún interés político con estas medidas y lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos. Lo que nos está pasando, le está pasando al mundo entero. Por eso tenemos que ser precavidos. Sé que la gran mayoría de los argentinos sabe sobre lo que estoy hablando”, sostuvo el Presidente en un mensaje grabado que se emitió apenas minutos antes de las nueve de la noche.

Durante el mensaje que el Presidente brindó desde la Quinta de Olivos, le envió un mensaje a los mandatarios provinciales que, según entiende, deberían haber tomado medidas restrictivas más allá del DNU de la semana pasada y no lo hicieron. “El resto de las jurisdicciones puede adherir a las medidas que estoy tomando hoy”, indicó Fernández.

En esa línea, lanzó un dardo más duro dirigido a los gobernadores e intendentes. “Espero que entiendan que me tienen que acompañar en este momento difícil”, sostuvo.

Fernández decidió también suspender todas las actividades sociales, deportivas culturales, religiosas y de recreación que se realicen en espacios cerrados por los próximos 15 días. Para el Gobierno son los principales focos de contagio. Así se lo hicieron saber el grupo de expertos médicos que estuvieron el lunes en la Casa Rosada. Por eso la opción es suspender todas esas actividades y, de esa forma, cortar la circulación del virus.

Finalmente, durante el mensaje, Alberto Fernández mencionó que el próximo fin de semana, más precisamente el domingo, llegarán más de 800 mil dosis de la vacuna AstraZeneca a la Argentina.