La campaña que es desarrollada en conjunto por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, la Subsecretaría de Salud, y la Dirección de Veterinaria completó exitosamente sus acciones en el barrio Franco. La misma busca frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, a través de un abordaje integral que incluye monitoreo sanitario, concientización vecinal y saneamiento ambiental.

Las jornadas de concientización se llevaron a cabo los días 28 y 29 de octubre en el cuadrante delimitado al norte por Blvr. Montana, al sur por Guido Spano, al este por 1º de Mayo y al oeste por San José. El 30 de octubre, la Dirección de Higiene Urbana ejecutó una recolección especial de residuos, retirando objetos en desuso preparados por los vecinos para eliminar posibles criaderos de mosquitos.

En total, participaron 28 agentes municipales que trabajaron en equipos coordinados para cubrir el sector. Se visitaron 196 viviendas a lo largo de 48 cuadras, donde se dialogó con las familias sobre prácticas preventivas, como el vaciado de recipientes con agua estancada –baldes, neumáticos o macetas– y se distribuyeron materiales informativos. Esta cobertura permitió identificar y mitigar riesgos en el hogar, promoviendo el descarte responsable de elementos innecesarios.

Desde el punto de vista sanitario, se relevó que 46 personas presentaban antecedentes de dengue, lo que resalta la importancia de mantener una vigilancia activa en áreas vulnerables y refuerza la necesidad de acciones sostenidas para proteger la salud colectiva.

Por otro lado, la recolección especial movilizó 6 camiones de Higiene Urbana, eliminando una gran cantidad de potenciales focos larvarios y contribuyendo al ordenamiento urbano. Paralelamente, la Dirección de Inspección General emitió intimaciones a propietarios de terrenos baldíos en condiciones precarias, mientras que la Dirección de Espacios Verdes realizó desmalezamientos en espacios públicos para complementar el esfuerzo preventivo.

Respecto a las mascotas y el control de roedores, se registraron 71 perros (53 % castrados) y 61 gatos (67 % castrados), junto con la detección de roedores en seis viviendas.

La respuesta de la comunidad fue altamente positiva, con un compromiso notable de los vecinos en la limpieza de sus patios y la adopción de hábitos saludables. Esta etapa en barrio Franco se suma a las acciones previas en barrios como Zuppichini y La Milagrosa, donde se superaron las 800 viviendas atendidas en los últimos dos meses, consolidando un impacto significativo en la lucha contra el dengue.