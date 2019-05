Se reveló el misterio del pasacalles dedicado a "Gugu, la mina de oro"

Un insólito pasacalle se volvió viral en redes en lo que se pensó que era un mensaje de amor pero resultó ser un juego entre amigas. “Gugu, me sacaste del paco. Sos una mina de oro”, podía leerse en el letrero colgado en Tucumán y Presidente Roca, de la ciudad de Rosario.La misiva llamó la atención de todos los vecinos y transeúntes que rápidamente viralizaron la imagen. En principio se creyó que se trataba de un mensaje de amor y agradecimiento hacia una persona que había ayudado a otra en la recuperación del consumo de pasta base, pero horas más tarde se reveló la verdad detrás del pasacalle y la identidad de Gugu, informó viapais.com.ar. “Me lo hicieron a mí, lloro de risa", dijo Agustina Rienzi. La joven de 20 años, sorprendida por la repercusión que tuvo el cartel, contó que la idea fue de una amiga y que todo se trató de una broma. “Una vez estábamos en un boliche con todo el grupo y Maica, la chica que hizo el pasacalle, en un momento se arrodilla y me dice ‘me sacaste del paco’ y me abraza. Me empezó a decir que me quería a mí y a mis amigos”, recordó. “Después me dijo ‘te tengo una sorpresa preparada’. No me lo esperaba. El lunes a la noche me vendaron los ojos y me llevaron”, agregó. Agustina reconoció que la autora del pasacalle, de 18 años, “nunca pensó que iba a llegar a tanto” y se mostró asombrada con una de las historias que se crearon a raíz del mensaje: “Hay gente que pensó que yo tenía novio, que lo traje de Buenos Aires y lo rescaté del paco”.