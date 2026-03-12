Un operativo policial con orden judicial, allanamiento domiciliario, secuestro de elementos y dos detenciones fue el resultado de la investigación por el robo de embutidos y una pequeña suma de dinero en un comercio de la localidad de Piedras Blancas, departamento La Paz. El despliegue del aparato policial del Estado terminó con dos hombres arrestados por la sustracción de diez salamines.

Según se informó a La Sexta desde la Jefatura Departamental, el procedimiento se realizó este miércoles alrededor de las 11:30, cuando personal de la Comisaría N° 18 llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por robo, con orden emitida por el Juzgado de Garantías de La Paz.

La investigación se inició tras un hecho ocurrido el pasado 9 de marzo en una carnicería de la ciudad, donde autores desconocidos sustrajeron diez salamines con la etiqueta del comercio y unos 3.000 pesos en efectivo. Durante las primeras diligencias, los investigadores detectaron huellas de pisadas en el lugar, lo que orientó las tareas posteriores.

En el allanamiento realizado este miércoles, la Policía informó que secuestró un par de zapatillas negras que coincidirían con las huellas encontradas en el comercio, además de un salame elaborado con carne vacuna y porcina que aún tenía la etiqueta del local damnificado.

A partir de estos elementos, la Unidad Fiscal interviniente dispuso la detención de dos hombres de 32 y 26 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación del caso.

El procedimiento implicó la intervención de la Justicia, un operativo de registro domiciliario y la actuación de personal policial para recuperar parte de los embutidos denunciados como robados.