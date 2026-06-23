Una pérdida de gas registrada en la intersección de calles Quijano y Angelelli motivó la intervención del cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú este martes a la mañana.

Alrededor de las 10, los bomberos se movilizaron hasta el lugar en el móvil 38. Allí, constataron un escape de gas en la vía pública, originado por la rotura de un caño durante tareas de excavación que se realizaban sobre la vereda.

Ante la situación, procedieron de manera inmediata a asegurar el área afectada, establecer medidas preventivas y restringir la circulación en el sector con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Las medidas se mantuvieron vigentes hasta la llegada e intervención del personal especializado de la empresa prestataria del servicio, que quedó a cargo de las tareas correspondientes para solucionar el inconveniente.

Según se informó, no se registraron mayores novedades ni personas afectadas como consecuencia del incidente. Una vez finalizadas las tareas y normalizada la situación, el móvil 38 retornó al cuartel hacia las 13 horas.