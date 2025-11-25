Miranda! dio grandes shows en el estadio Ferro y los espera una nueva fecha para el mes de diciembre pero, todo parece indicar, que esa sería la última presentación en mucho tiempo.

Según informó Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live), "está confirmada la separación de Miranda! hasta próximo aviso".

"Se filtró que se despedían y que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027. El año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario", siguió diciendo mientras mostraba un cartel que se había filtrado donde confirmaba esta información.

Luego, el periodista brindó más detalles de esta decisión de la famosa banda pop: "Ojalá que sea para hacer música nueva pero, la versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado las bolas de Juliana Gattas porque él es super prolijo y ella es más volada. Está en otra sintonía".

La visita de Lali Espósito en el show de Miranda!

El sábado 22 de noviembre Miranda! realizó su primer show en el Estadio de Ferro frente a miles de sus fieles fanáticos. Entre los invitados de la banda, Lali Espósito se sumó a un importante momento para deslumbrar a los presentes.

Con un outfit total black, cubierto totalmente por lentejuelas que la hacían brillar con cada paso, y una elegante cola alta en su pelo, la cantante pop apareció sobre el escenario para cantar “Yo te diré” junto a la reconocida banda.

Entre los aplausos y gritos del público, Lali Espósito y Miranda! bailaron al ritmo del clásico, pero eso no fue todo, ya que después cantaron juntos su colaboración, “Mejor que vos”, que lanzaron en febrero de 2025.

Este momento se replicó el 23 de noviembre pero cambió parte de su outfit al sumarle una peluca morocha con un corte por arriba de los hombros.