¿Se separaron la "China" y Vicuña?

¿Se acabó el amor?¿Crisis de pareja? Durante estos días surgieron diferentes rumores sobre una supuesta crisis de pareja entre Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez, que comparten set también en ATAV. La posta sobre la divulgación de los rumores fue tomada por el programa Implacables en donde los panelistas del mismo tiraron varias bombas sobre el futuro de la pareja.

“Nos llegó la información hace un par de días de que estarían viviendo una crisis, y hasta se habla de separación”, arrancó Daniel Gómez Rinaldi que después contó que el actor viajará sólo en breve a España para grabar una ficción cuando suele ser acompañado por su pareja.

En una reciente entrevista, Vicuña manifestó que su convivencia con la China es “antinatural” y planteó algunas dudas. “Es algo difícil de sostener, es un plan muchas veces romántico pero difícil. Pero así y todo yo creo que mientras exista amor, exista la forma y el diálogo, la cosa avanza", se sinceró. A raíz de esto tuvo que salir luego a aclarar, y lo que dijo el artista es que, en realidad, quiso explicar que "la convivencia es un ideal", porque es una situación a la que hay que ponerle "mucha onda".

Nuevamente en Implacables volvieron a la carga y Celeste Muriega hizo un breve análisis de las redes sociales de la pareja y remarcó que hace tiempo que no se muestran juntos en ellas. Luego el diseñador César Juricich directamente habló de una separación. “Cuando el río suena... agua trae. Acá hay realmente algo, que obviamente no lo van a reconocer. Hay un distanciamiento a punto tal de que se dice que ya no estarían viviendo juntos”, contó.

¿La venganza de Pampita?

Cabe recordar que ambos se empezaron a salir cuando el actor se encontraba todavía en pareja con Pampita, lo que generó tamaño estallido cuando se conoció el episodio en el motorhome en la grabación de la película “Hilo Rojo”. En ese entonces la modelo ingresó al rodado de sorpresa para saludar a su marido y padre de sus tres hijos y de repente “sintió olor a sexo”.