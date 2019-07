¿Se sintió acosado? El descargo de Cabré a días del escándalo en el teatro

Cabré decidió interrumpir la obra, pedirle a las mujeres que se calmen e incluso se retiró del escenario durante varios minutos antes de volver para terminar la última parte de la historia.

En diálogo con Agarrate Catalina, Cabré recordó la incómoda situación: “Esto se fue de las manos, se quisieron hacer las graciosas y pasaron el límite. Desde que se levantó el telón hasta el final se la pasaron hablando. No se suele suspender una obra. Es molesto que te digan cosas todo el tiempo, no es una sola. Ya después el vocabulario era cualquier cosa y había nenas. Si un hombre le estuviese diciendo a una actriz que le muestre y que la iba a partir, hubiese sido un escándalo”.

Cabré realizó un mea culpa sobre lo ocurrido: “Desde la sala lo tendrían que haber parado. Era todo muy incómodo, cuando yo paré empezaron a decir cosas. Si lo hubiese hecho un hombre, habría sido terrible. No me sentí acosado, creo que nosotros también fallamos pensando que iban a parar”.

“Llegó un momento en el que me perdí, ya no me acordaba qué tenía que decir. Mi intención era terminar la función e irme de malhumor a mi casa, listo. Pero cuando ya no sabés qué decir y te siguen hablando, es incómodo. Rompe toda la magia”, cerró Nicolás acerca del escándalo.