Joan “Koko” Romero atravesó momentos muy duros en este 2026, pero a fuerza de voluntad y disciplina pudo volver a hacer aquello que tanto lo apasiona: jugar al fútbol. A mediados de mayo debió ser intervenido quirúrgicamente debido a fuertes dolores de cabeza que lo aquejaban desde comienzos de ese mes.

La operación fue exitosa, pero luego Romero debió afrontar controles, estudios y tratamientos durante un período prolongado, además de mantener estrictos reposo y cuidados hasta recibir el alta médica.

En el medio de este duro proceso, sufrió uno de los momentos más difíciles en la vida de un ser humano: el fallecimiento de su padre, Juan Domingo Romero, el pasado 27 de junio, tras una larga lucha contra una enfermedad.

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Por eso, el miércoles 14 de octubre no fue un día más para Koko. Con el alta médica bajo el brazo, volvió a disputar un partido oficial en el Estadio Municipal, en el marco de la derrota de La Vencedora ante Pueblo Nuevo por 3 a 1, en el encuentro pendiente de la tercera fecha del Torneo Clausura.

“Fue hermoso, una mezcla de sentimientos, pero más que nada agradecido al de arriba y a la vida por poder volver a jugar al fútbol. Después de lo que me tocó pasar: la operación y la pérdida de mi papá, fue un regreso muy emotivo”, le expresó a Ahora El Día.

Romero no solo integró el once inicial, sino que completó los noventa minutos en cancha. Sin dudas, un regreso muy especial, acompañado por toda su familia en las tribunas y con la guía incondicional de su padre desde arriba.