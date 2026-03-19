El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que contará con la presencia de seis equipos argentino, se llevará a cabo este jueves a partir de las 20 en la sede de la Conmebol, que se encuentra en Luque, Paraguay.

En el Bombo 1 el único equipo argentino que dirá presente será Boca, que volverá a disputar esta competencia después de dos años.

Los otros equipos que dirán presente en el Bombo 1 serán Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil, Peñarol y Nacional de Uruguay y Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle de Ecuador.

En lo que respecta al Bombo 2, los equipos argentinos serán Lanús y Estudiantes de La Plata, que estarán acompañaros por Corinthians y Cruzeiro de Brasil, Cerro Porteño y Libertad de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Universitario de Perú.

Por otra parte, en el Bombo 3 el único argentino será Rosario Central, mientras que los otros equipos que fueron agrupados de la misma manera son Universidad Católica y Coquimbo Unido de Chile, Junior e Independiente Santa Fe de Colombia, Always Ready de Bolivia, Deportivo la Guaira de Venezuela y Cusco de Perú.

Finalmente, en el Bombo 4 estarán Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, que disputarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia tras los respectivos títulos en el Torneo Apertura y la Copa Argentina 2025.

La lista la completan Deportes Tolima e Independiente Medellín de Colombia, Universidad Central de Venezuela, Mirassol de Brasil, Barcelona de Ecuador y Sporting Cristal de Perú.

Fuente: Noticias Argentinas