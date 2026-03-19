EN LA SEDE DE CONMEBOL
Se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores: los equipos que están en cada bombo
Seis equipos argentinos dirán presente en el torneo de clubes más importante de América.
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que contará con la presencia de seis equipos argentino, se llevará a cabo este jueves a partir de las 20 en la sede de la Conmebol, que se encuentra en Luque, Paraguay.
En el Bombo 1 el único equipo argentino que dirá presente será Boca, que volverá a disputar esta competencia después de dos años.
Los otros equipos que dirán presente en el Bombo 1 serán Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil, Peñarol y Nacional de Uruguay y Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle de Ecuador.
En lo que respecta al Bombo 2, los equipos argentinos serán Lanús y Estudiantes de La Plata, que estarán acompañaros por Corinthians y Cruzeiro de Brasil, Cerro Porteño y Libertad de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Universitario de Perú.
Por otra parte, en el Bombo 3 el único argentino será Rosario Central, mientras que los otros equipos que fueron agrupados de la misma manera son Universidad Católica y Coquimbo Unido de Chile, Junior e Independiente Santa Fe de Colombia, Always Ready de Bolivia, Deportivo la Guaira de Venezuela y Cusco de Perú.
Finalmente, en el Bombo 4 estarán Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, que disputarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia tras los respectivos títulos en el Torneo Apertura y la Copa Argentina 2025.
La lista la completan Deportes Tolima e Independiente Medellín de Colombia, Universidad Central de Venezuela, Mirassol de Brasil, Barcelona de Ecuador y Sporting Cristal de Perú.
Fuente: Noticias Argentinas