La Conmebol sorteó hoy la primera fase de la Copa Libertadores de América y Huracán aguardará por el ganador de Zamora de Venezuela y Boston River de Uruguay en la siguiente ronda. La fase inicial comenzará el 8 de febrero y las vueltas serán la semana siguiente.



Los tres ganadores de esas series se sumarán a los 13 equipos clasificados a la segunda fase previa, entre los que está Huracán. Esos 16 equipos disputarán dos rondas de eliminación hasta conseguir cuatro boletos para la fase de grupos, que se sumarán a los 28 ya clasificados a la fase regular.

Todos los cruces de la fase 1

1. Nacional de Paraguay vs. Sport Huancayo de Perú.

2. Boston River de Uruguay vs. Zamora de Venezuela.

3. El Nacional de Ecuador vs. Nacional de Potosí de Bolivia.



Calendario de la fase preliminar de Copa Libertadores 2023:

Fase 1: semanas 8/2 y 15/2.

Fase 2: semanas 22/2 y 1/3.

Fase 3: semanas 8/3 y 15/3.



Sorteo fase de grupos: 22 de marzo.

Fechas de la Fase de Grupos:

Fecha 1: semana 5/4.

Fecha 2: semana 19/4.

Fecha 3: semana 3/5.

Fecha 4: semana 24/5.

Fecha 5: semana 7/6.

Fecha 6: semana 28/6.



Sorteo octavos de final: 5 de julio.



Octavos de final:

Partidos de ida: semana 19/7.

Partidos de vuelta: semana 26/7.



Cuartos de final:

Partidos de ida: semana 23/8.

Partidos de vuelta: semana 30/8.



Semifinales:

Partidos de ida: semana 27/9.

Partidos de vuelta: semana 4/10.



Final: sábado 11/11 (A confirmar).