Un festejo por el triunfo de la Selección Argentina terminó en un grave incidente en la localidad vecina de Concepción del Uruguay, cuando la estructura de un bar se desplomó en la intersección de 3 de Febrero y 9 de Julio.

El siniestro afectó al bar Bella Vista, donde una parte de la pérgola cedió y cayó directamente sobre el área de mesas y sillas. El colapso generó pánico inmediato entre los presentes que se encontraban celebrando en las cercanías del establecimiento el pase a las semifinales de la Copa del Mundo.

El momento del derrumbe quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se observa a varios hinchas subidos a la parte superior de la estructura minutos antes del hecho, lo que desencadenó el posterior quiebre de los tirantes.

El siniestro afectó al bar Bella Vista, donde una parte de la pérgola cedió y cayó directamente sobre el área de mesas y sillas.

Tras el desplome, las grabaciones mostraron el estado en que quedó el local comercial y la preocupación de los testigos. Según los reportes de los medios locales, la situación pudo haber terminado en una tragedia debido a la cantidad de personas en la zona al momento de la caída del techo.

A pesar de que la mayoría de los hinchas celebró pacíficamente, los daños provocados por un grupo reducido opacaron la jornada. Comerciantes y vecinos de la zona solicitaron mayores controles para evitar incidentes en concentraciones masivas.

Desde el Municipio de Concepción del Uruguay comunicaron que "iniciarán un relevamiento técnico para determinar la magnitud de los daños materiales ocasionados durante los festejos", una medida que busca evaluar la seguridad de las estructuras tras las celebraciones de la jornada dominical.

Las autoridades confirmaron que analizarán posibles responsabilidades por lo ocurrido en el comercio céntrico de la ciudad entrerriana. Además, se evaluarán nuevas medidas preventivas para aplicar en futuros eventos de gran convocatoria de público para evitar desmanes similares.

Fuente: La Pirámide / ElOnce / Noticias Argentinas