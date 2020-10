Los mismos realizaron un petitorio formal y se lo entregaron el lunes a la titular del Consejo Mixto de Turismo, Lucrecia Castro. "Nos dijo que mientras haya un solo comercio afectado íbamos a ser atendidos, pero después no nos dio ninguna respuesta", aseguró a ElDía Paola Fernández, del kiosco Carpa Azul.

Su pareja y propietario del comercio, Claudio Blanco, manifestó que luego de la medida mermó la cantidad de clientes durante el día y la tarde. "Fue como volver a fase 1, no anda nadie", graficó. "Ya no sabemos que hacer, pagamos más de $10.000 de luz más los impuestos, hace meses que la venimos remando con la pandemia y ahora hacen esto", lamentó.

20201023_160823.jpg

Por su parte, el dueño de Casa de Empanadas, Iván Carles, planteó que se enteró por un vecino de la medida. "Nunca me consultaron", expresó. Y explicó que pese a que la mayoría de las ventas las realiza por pedido y delivery, disminuyó la cantidad de clientes que entra al local a comprar. "Mucha gente que pasaba nos veía abiertos y se decidía en el momento a comprar, y eso se perdió desde que cerraron la calle", manifestó.

Quien también se plegó al reclamo fue Gerardo Otero, de Regionales Gualeguaychú, quien lo hizo en solidaridad con sus vecinos, ya que desde marzo que permanece con el local cerrado por la pandemia. "Mi negocio depende exclusivamente de que haya turistas", contó a ElDía.

"Además de coincidir con este reclamo puntual, esto es algo que va más allá, hace mucho tiempo no se le encuentra la vuelta al turismo", cuestionó. "Hace muchos años estoy acá, he sobrevivido a muchas crisis, pero si no se hace algo en serio para que la gente venga, salvando este momento puntual, vamos a estar muy complicados".

firmass.jpg

Los comerciantes que firmaron el petitorio, que además reunieron más de 300 firmas de vecinos apoyando su reclamo, están de acuerdo con que se haga peatonal la calle San Lorenzo para que los gastronómicos puedan trabajar con comodidad, pero piden que solo lo hagan de noche durante los fines de semana y los feriados, "dando la posibilidad a todos de trabajar en igualdad de condiciones".

Añadieron que hay gastronómicos que entienden y apoyan su reclamo (entre ellos una heladería y un restaurant que firman el petitorio) y también plantearon que hay frentistas molestos por la medida, ya que no pueden ingresar el auto a su propiedad, debiendo dejar su vehículo en una calle aledaña.

SIN RESPUESTAS DEL MUNICIPIO

Pese al encuentro del día lunes, los manifestantes no pudieron dialogar con nadie del gobierno. "De Turismo nos mandaban a hablar con Hoteleros y Gastronómicos y viceversa, nadie se hace cargo de la medida", recriminaron.

ElDía consultó a la titular del Consejo Mixto de Turismo, Lucrecia Castro, pero no dio declaraciones al respecto.