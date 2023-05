Por Fabián Miró

A las protestas de los vecinos del Barrio Vicoer, se le suman otras de barrios lindantes como el de Docentes, Luz y Fuerza y otros.

Mario y Vanesa, dos vecinos que viven en el barrio de Docentes y en el de Luz y Fuerza II, entrevistados por AHORA El Día, detallaron su problemática.

Mario vive en el barrio de Docentes que fue inaugurado hace un par de años en calles Magnasco y Jaime de Nevares. El vecino señaló que “quedamos aislados para ingresar al barrio, porque tanto las calles Lestonac como Juan Lapalma, que son las que vienen desde Primera Junta, no salen al barrio directamente. Si bien quedan cerca, dan a la calle Magnasco que en ese sentido, para nosotros es contramano. Una de las alternativas es de la seguir por Primera Junta y dar una vuelta considerable hasta la ruta 136 y retomar la Magnasco, o bien ingresar por San José. Si yo tengo que venir a mi casa, puedo hacerlo también por la zona de La Cuchilla, pero todos sabemos que se han dado hechos de inseguridad. En mi caso, me pararon a la noche y no la pasé bien. Entonces yo lo pienso, soy padre, tengo hijos chicos que andan caminando o en bicicleta, es muy inseguro transitar por esa zona a determinados horarios”.

Vanesa, que vive en el barrio de Luz y Fuerza II en Magnasco y Palacios, dijo que “al igual que Mario estamos aislados y es toda una odisea entrar y salir de la zona. La decisión de hacer una sola mano nos complicó la vida. Una decisión inconsulta, porque que yo sepa no se convocó a una asamblea, a una reunión en un lugar en común para que todos podamos brindar nuestra opinión. No se entiende que por una encuesta que tendría solo 21 firmas hayan cambiado todo y complicado la vida a cientos de vecinos”.

Explicó que “la doble mano en Magnasco es el hilo conductor a todos los barrios y si se respetaba la reglamentación de estacionar en una sola mano, no debería existir problema alguno”. A modo ejemplo, citó que “la calle San José es doble mano y acceso principal de una serie de barrios. En mi calle hicieron, en su momento, un cordón cuneta que celebramos que se haya construido, pero las veredas quedaron más grandes que el patio de mi casa, achicando considerablemente la traza”.

Los dos coincidieron en que “todos terminamos en la primera Junta que en los horarios pico parece el ingreso a Capital Federal, en donde hay que esperar hasta tres veces el semáforo para poder pasar en lo que debería ser una salida rápida. Además, en ocasiones, se tapa el paso por la calle Perito Moreno, que es la sale del Vicoer del Gualeyán”.

Ambos vecinos pidieron que “la calle Magnasco vuelva a ser doble mano en la zona norte, porque es la única vía que tenemos para acceder a los barrios. Caso contrario que nos abran alguna calle, pero entendemos que es más complicado”.

Por otra parte, solicitaron “una mayor presencia de funcionarios municipales para controlar que se respeten las normas, porque en su momento se podía estacionar en una sola mano y pocos los respetaban. Es más, hasta carteles que se habían colocado en la zona desaparecieron y se estacionaba a ambas márgenes de la calle. Presentamos una nota en Tránsito, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”.