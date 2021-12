Se supo qué era el extraño olor por el cual Mauro Icardi no tuvo sexo con la China Suárez

Tras la confirmación de la existencia del intercambio de mensajes entre Suárez e Icardi, también se supo que hubo un encuentro entre ellos en un lujoso hotel de París, pero no lograron concretar la relación sexual. Desde entonces surgieron varios rumores: que el jugador comenzó a tener fiebre o que no tuvo una erección.

Lo cierto es que los diferentes trascendidos apuntaban a que no hubo sexo. Incluso Wanda dio por cierta la versión. Según contó la mayor de las Nara en la nota con Susana Giménez, el jugador le dijo que no mantuvo relaciones sexuales con la actriz porque no quiso. “Hubo un encuentro y él me dice que no pasó nada, pero podría haber pasado de todo", sostuvo.

De acuerdo a la información de Ángel de Brito, todo se debió a que en la habitación del hotel había “olores”. "No pudo tener sexo por los olores que había", explicó el conductor de LAM sin brindar mayores datalles.

Supuestamente Mauro dijo sobre ese encuentro: "Cuando la vi, me quise morir. Ella lo apuró mucho y los olores que había en la habitación lo afectaron".

Pero ahora se conoció cuál era el olor en cuestión. Consultada por este tema en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima Estefanía Berardi afirmó: "Dieron a entender que se refería a marihuana".