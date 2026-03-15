La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y la selección española, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse debido a la situación política que atraviesa la región.

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Catar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

Fuente: Noticias Argentinas