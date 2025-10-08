LA NUEVA FECHA SE CONOCERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Se suspendió la muestra homenaje a Juan Carlos “Juancho” Martínez
El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Cultura, informa que la muestra homenaje a Juan Carlos “Juancho” Martínez, prevista para hoy miércoles 8 de octubre a las 19 h en el Museo del Carnaval, fue suspendida.
La actividad busca rendir homenaje a Juan Carlos “Juancho” Martínez, una figura emblemática del Carnaval del País y de los Corsos Populares “Matecito”, cuya trayectoria artística y compromiso con la cultura local dejaron una huella profunda en la historia de Gualeguaychú.
La nueva fecha de realización será comunicada en los próximos días a través de los canales oficiales.
