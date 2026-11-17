La audiencia paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios estatales ATE y UPCN, prevista para este martes a las 8:30, fue suspendida y reprogramada para el jueves.

La modificación fue notificada por la Secretaría de Trabajo, que informó la reprogramación de la audiencia salarial prevista para este martes. El encuentro se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 14, en la sede del organismo, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná.

Cabe recordar que la oferta presentada por el Gobierno para el escalafón general contemplaba un aumento del 4% sobre los salarios, tomando como base los valores de octubre de 2026. El mismo porcentaje fue propuesto también para el salario mínimo del escalafón general y de enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidas sus tramos.

Durante la mesa de negociación, la Provincia anunció que liquidará ese porcentaje con los salarios de noviembre, mientras continúa el diálogo sobre los demás puntos presentados por las organizaciones sindicales.

Desde ATE indicaron que lo presentado por el Ejecutivo debe tener una “verdadera” recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y dar respuestas concretas a los 20 puntos planteados al inicio de la negociación.

“Es necesario abordar integralmente las problemáticas laborales, reconocer derechos y construir respuestas concretas. Vamos a seguir reclamando una propuesta que contemple las necesidades de las y los trabajadores estatales.

Por su parte, la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, había cuestionado la modalidad de convocatoria y presentación de la propuesta salarial. “Tenemos que honrar esta paritaria, no podemos seguir teniendo esta mecánica de llamar a último momento y después plantear la propuesta salarial para liquidar”, manifestó el pasado miércoles.

(APF Digital)