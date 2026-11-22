Aunque temprano por la tarde se había comenzado a armar el Paseo de Emprendedores y Gastronómicos, y algunos puestos se habían ido acomodando con su variada oferta tras los primeros chaparrones, finalmente se priorizó garantizar todos los aspectos inherentes a la seguridad y la organización.

Ante la persistencia del mal tiempo y la lluvia, se resolvió suspender la programación nocturna, en la que estaba previsto el encendido del fogón y la apertura a cargo de Majo Carro, junto con las actuaciones del Ballet La Fronteriza (dirigido por Pamela Rodríguez), Los Puebleros del Chamamé, el Ballet Legado Gaucho (dirigido por Nito Villalba), el Ballet Almas Nativas (dirigido por Silvia Atkins), el Dúo Dos Trovadores (conformado por Rodrigo Ípperi y Agustín Aguiar), Ke Sabor y el cierre de Marcelo Teubner y su Conjunto.

Desde la organización confirmaron que el cronograma previsto para este domingo continuará conforme con lo anunciado. La propuesta dará inicio pasado el mediodía con una gran variedad de comidas típicas, asado con cuero, empanadas y bebidas.

Por la tarde, desde las 18 horas, se llevará adelante el Concurso de Cebadores de Mate y el Concurso de Sapucai. Llegando a las 20 horas, subirán al escenario el Taller de Danzaterapia de Adultos Mayores de Pueblo Belgrano, la pareja de baile conformada por Sandra Cabrera y Gustavo Peretti, el músico paranaense Sebastián Rivas, el ballet Siembra Entrerriana (a cargo de Dalma Roldán), Brisa Rodríguez, En Yunta Malambo, el salteño Facundo López y un cierre a puro baile con El Picaflor Bailantero.

Asimismo, se informó que se contempla la posibilidad de reprogramar la grilla cancelada del sábado para que se realice el próximo lunes, lo cual será confirmado oportunamente según la evolución del clima.