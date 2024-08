En diálogo con Ahora Cero, Juan Ignacio Weimberg, abogado de las víctimas de Ángel Fabián Constantino, dio su palabra sobre la decisión final del Supremo Tribunal de Justicia de condenar al ex intendente de Gilbert a 14 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra tres mujeres.



En el día de ayer, Constantino agotó la última instancia judicial para revertir el fallo que lo encontraba culpable. La Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) presidido por Daniel Omar Carubia, y las vocales Claudia Mónica Mizawak y Gisela Nerea Schumacher, rechazó el recurso extraordinario presentado por el acusado para que trate su caso la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, su condena quedó automáticamente firme.



Al respecto, Weimberg expresó que se encuentra “muy reconfortado por la obligación que tenía sobre mis espaldas de haber cumplido con el mandato de las personas que aparecieron como víctimas en la causa”. Consideró que el ex intendente de Gilbert irá a prisión, y señaló: “Estamos esperando que el expediente llegue desde Paraná a Gualeguaychú, y que después se ponga a disposición del Juez de Ejecución de Penas, el Dr. Carlos Rossi, que va a ser quien determine en qué lugar y bajo qué condiciones Constantino cumplirá la pena de manera efectiva”.



El abogado de las víctimas indicó que esto será “en los próximos días”, por lo que a más tardar la semana que viene el culpable debería estar en la cárcel. “Creo que esto echa por tierra un montón de mitos de que era imposible que vaya preso”, agregó, y remarcó la particularidad del caso, ya que “se trató de un intendente que fue juzgado y recibió una condena estando en ejercicio de su cargo, a diferencia de un montón de casos en la Provincia”.



Luego, Weimberg precisó que a Constantino “ayer se le terminó el beneficio de prisión domiciliaria porque hasta el día de ayer gozaba de presunción de inocencia”. Y detalló: “Como se agotaron los recursos provinciales disponibles, la sentencia se entra a cumplir de manera efectiva. No tiene otros elementos para pedir la prisión domiciliaria, porque el goza de buena salud. Si tiene algún inconveniente va a ser evaluado por el Juez de Ejecución de Penas, que será quien dispondrá si hay algún argumento o no para que no cumpla la prisión en una institución carcelaria”.



Por último, el abogado consideró que “es muy probable” que Constantino cumpla su condena en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, pero aclaró que “todo eso depende del Doctor Rossi”.



