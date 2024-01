Luego de haber vivido tres fuertes repuntes, el río Gualeguaychú volvió a su cauce natural, se ubicó por debajo de los dos metros en el Puerto local y todas las miradas se posaron en las distintas playas de la ciudad, las cuales estuvieron más de un mes tapadas de agua.

La primera imagen fue la de mucha suciedad, barro por todos lados y muchos sectores afectados, pero a medida que fueron pasando los días, distintas cuadrillas municipales y algunas cooperativas empezaron a trabajar en la puesta a punto de las playas, tarea que no será sencilla y que demandará varios días de trabajo, al punto que se puede afirmar que para el primer fin de semana del año no estarán habilitadas al público.

Emilio Montefinale, director de Espacios Verdes de la Municipalidad, explicó a Ahora ElDía que “desde nuestra área estamos colaborando con el trabajo de limpieza y acondicionamiento de las diferentes playas. En la Playa del Puente se realizó un primer trabajo de limpieza y remoción de algunos árboles y ramas que habían quedado luego de la crecida del río. También se trabaja en la limpieza de los sectores de sanitarios y gastronomía, a los cuales les ingresó mucha agua y quedaron en un estado realmente deplorable. Eso llevará mucho tiempo, pero se trabaja con intensidad para poder dejar en condiciones los distintos sectores de uso público”.

Asimismo, el funcionario dijo que “Parque del Sol también fue muy afectado, tuvo casi dos metros de agua en sectores de baños, proveeduría y en sectores de gastronomía. Ahí están trabajando dos cooperativas a las que desde nuestro sector le facilitamos materiales para poder limpiar, cortar el pasto, sacar ramas, basura y otras cosas que dejó la creciente. También se ha avanzado pero seguramente para la segunda semana de enero se podrá contar con los sectores habilitados”.

En lo que respecta a los sectores de playa, Montefinale dijo que “los guardavidas son los que se encargan del trabajo de acondicionamiento de los sectores de playa, de los boyados perimetrales y demás tareas. Es gente con mucha experiencia, que ya ha tenido que trabajar en recuperar las playas en otras situaciones de creciente”.

También se informó que en el Balneario Norte, que se encuentra concesionado, personal de la empresa concesionaria y personal municipal se encuentran abocados a las tareas de limpieza en los principales sectores de ubicación de público, estimándose que para dentro de 10 días se podría contar con las playas en condiciones de ser habilitadas, también brindando los servicios esenciales.

Las playas privadas

Las dos playas privadas que cuenta el río Gualeguaychú en la zona urbana presentan la misma situación que las playas públicas. En el caso del Club Tiro Federal, a partir de esta temporada la institución resolvió que el uso de la playa sea exclusivamente para socios, junto a la construcción de una nueva pileta con vista al río que está próxima a finalizarse.

Gustavo Pauletti, presidente de la entidad de la Ribera dijo a Ahora ElDia que “con la decisión de construir una nueva pileta con vista al rio, decidimos también que el uso de la playa sea exclusivo para nuestros socios, como un servicio más que presta el club. La pileta está en su tramo final de construcción y queremos inaugurarla el último fin de semana de enero, ese mismo fin de semana dejaremos habilitada también la playa, sobre la cual estamos trabajando en recuperarla tras la crecida del río”.

Por su parte, Edgardo Moreira, propietario de Solar del Este, indicó a este medio que “el panorama que tenemos es de mucha incertidumbre, es como si hubiera pasado un tsunami. Tenemos problemas con el agua, en las instalaciones eléctricas, de cloacas. Hemos intentado trabajar en la limpieza inicial pero fueron surgiendo otros problemas. De no mediar inconvenientes, podríamos analizar abrir el último fin de semana de enero, quizá el primero de febrero o directamente no abrir. No podemos aventurarnos a nada con la situación que tenemos”.