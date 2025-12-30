El nombre de Franco Mastantuono volvió a tomar protagonismo en el mercado europeo. En las últimas horas, desde Italia surgió el interés del Napoli, que evaluó la posibilidad de sumar al juvenil argentino a préstamo. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid fue tajante: no está en los planes desprenderse del futbolista.

Según informó el diario Marca, el conjunto napolitano, hoy dirigido por Antonio Conte, consultó condiciones para una eventual cesión con el objetivo de que el argentino gane minutos y continuidad. La intención chocó rápidamente con la postura del club español, que cerró la puerta incluso antes de recibir una oferta formal.

Puede interesarte

“El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid”, señaló el medio español, que remarcó que el argentino es considerado “una de las piedras angulares de la planificación a largo plazo”. En Valdebebas destacan el potencial que mostró en River Plate y sostienen que la confianza en su proyección es total.

Mastantuono fue presentado como refuerzo del Merengue el 14 de agosto, el día que cumplió 18 años. Su irrupción generó grandes expectativas, aunque una lesión en el pubis sufrida a comienzos de noviembre ante Valencia frenó su continuidad y alteró su proceso de adaptación.