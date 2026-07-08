Los últimos días en Gualeguaychú se han caracterizado por registrar muy bajas temperaturas en las primeras horas de la mañana, que se han contrarrestado por un marcado ascenso térmico llegado el mediodía.

De esta manera, las últimas tardes no han resultado tan frías como en semanas pasadas.

Profundizándose esta tendencia, se espera que el tiempo para este jueves marque mínimas por encima de los 7 grados al amanecer y máximas que alcanzarían los 19 grados en las primeras horas de la tarde.

El cielo, en tanto, se prevé parcialmente nublado, con mayor presencia de nubes entre el mediodía y la tarde, y sin probabilidad de lluvias.

