Para brindar una atención inmediata a los vecinos y a los turistas durante el fin de semana largo de Carnaval, el Hospital Centenario montó una guardia extensible en un punto neurálgico de la Costanera.

En la carpa sanitaria ubicada frente al puente Méndez Casariego, trabajan profesionales médicos y de enfermería, y llevan realizadas más de 30 atenciones durante viernes, sábado y domingo. La atención inmediata a la salud en Costanera continúa este lunes y martes, feriados de Carnaval.

Recordemos que la posta sanitaria está equipada con todos los elementos necesarios para atender todo tipo de urgencias. Además, hay una ambulancia dispuesta en el lugar para realizar traslados inmediatos al hospital en el caso que la complejidad del cuadro lo requiera.

La mayoría de las consultas vistas hasta el momento son por hipertensión arterial, luego también se atendieron pacientes con distintas heridas menores y otros por consumo excesivo de alcohol.