Se vendió parte de un histórico campo de Entre Ríos por más de 8 millones de dólares

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), firmó un “boleto de compraventa con posesión sobre una fracción de 2440 hectáreas de su establecimiento San Pedro, que incluye 1950 hectáreas productivas de actividad agrícola y su casco histórico”.

El campo, ubicado en el Departamento Uruguay, perteneció en su momento a Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. El exmandatario lo había comprado en 1846. Fue manejado por distintos descendientes hasta que en 2005 lo compró Cresud.

“Luego de esta operación, queda en manos de la Sociedad un remanente de aproximadamente 3580 hectáreas de dicho establecimiento”, indicó la empresa.

La empresa no mencionó al comprador, pero informó el monto pagado por la operación. “El monto total de la operación fue fijado en U$S8,6 millones, de los cuales se han cobrado a la fecha U$S6,5 millones”, dijo.

“El saldo remanente es de aproximadamente U$S2,1 millones, y se cobrarán U$S 0,8 millones al momento de la escritura de la fracción correspondiente al casco histórico prevista para julio de 2021 y en 2 cuotas de U$S 0,7 millones en diciembre de 2021 y U$S 0,6 millones en diciembre de 2022”, agregó.

Cresud hoy

De acuerdo a la información de su página web, entre la Argentina y países de la región la empresa maneja unas 800.000 hectáreas. De esa escala, 296.441 ha son productivas y más de 465.353 hectáreas son reservas de tierras distribuidas en los cuatro países que opera: Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

Según informes de la compañía, “el resultado neto para el período de nueve meses del ejercicio 2021 registró una pérdida de ARS 9231 millones comparado con una pérdida de ARS10.589 millones en igual período de 2020. El resultado de las operaciones continuadas registró una pérdida de ARS 1129 millones producto principalmente del resultado negativo por cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión de nuestra subsidiaria IRSA”.

En cuanto al negocio agrícola, en la campaña 2021 sembró 259.000 hectáreas en la región y espera producir “el récord histórico de aproximadamente 850.000 toneladas de granos”.

“El resultado del segmento Producción Agropecuaria se redujo en ARS 297 millones pasando de una ganancia de ARS 4593 millones durante el período de nueve meses del ejercicio 2020 a una ganancia de ARS 4296 millones durante el mismo período de 2021”, acota en el informe de resultados.

En febrero pasado, Cresud se desprendió de un frigorífico en La Pampa. A cambio de US$10 millones, vendió Sociedad Anónima Carnes Pampeanas SA a la familia Lequio, accionista del Frigorífico Alberdi en Entre Ríos.

Carnes Pampeanas SA había sido adquirida por Cresud en 2007 en sociedad con Tyson Foods y Cactus Feeders. Después, Cresud pasó al control completo. La planta frigorífica que vendió tiene una capacidad de faena de 9500 cabezas mensuales.