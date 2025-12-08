El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica altas probabilidades de lluvias y tormentas para este feriado en Gualeguaychú.

Durante la mañana podría haber lluvias aisladas, mientras que por la tarde se aguarda con mayor probabilidad por tormentas con ráfagas de viento.

Hacia la noche continuarían las precipitaciones, que se extenderían también durante toda la jornada del martes.

Tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para 10 departamentos de Entre Ríos. Las precipitaciones comenzarían durante la tarde y tardenoche.

Los departamentos de Entre Ríos alcanzados por el alerta amarillo para este lunes son: Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

También frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Llega el sistema frontal

El sistema frontal se explica por la llegada de un frente frío del sur que desplazará a la masa de aire caliente que se encuentra en la región. Esto ocasionará una disminución de las temperaturas de manera considerable.

Las máximas esperadas para el fin de semana serán de hasta 34 grados en Entre Ríos. Luego, para el lunes anuncian máximas que podrían descender hasta los 22 grados.

El alivio térmico durará fundamentalmente el lunes y el martes. A partir del miércoles se prevé un repunte nuevamente de las temperaturas máximas por encima de los 30 grados.



