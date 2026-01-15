Según el pronóstico del SMN, el área que comprende a Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, durante la tarde de este jueves.

Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.





