La edición 2026 del Travel Sale ofrecerá descuentos, promociones, financiación y propuestas especiales para viajar por Argentina y el mundo. La iniciativa se desarrollará del 24 al 30 de agosto y contará con la participación de más de 100 agencias de viajes de todo el país.

El lanzamiento oficial fue encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto al presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el titular de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y el coordinador de Travel Sale, Martín Romano.

El programa tendrá propuestas para distintos tipos de viajes y destinos. Entre las opciones se incluyen hoteles, paquetes turísticos, escapadas, experiencias y alternativas de financiación.

La edición número 12 del Travel Sale contará con jornadas temáticas dedicadas a Ciudad de Buenos Aires, Argentina, sol y playa, ciudades y escapadas, naturaleza y aventura, gastronomía, vino y cultura.

También habrá beneficios vinculados al turismo sustentable, con promociones en establecimientos que cuentan con la certificación Ecoetiqueta Hoteles más Verdes, de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

De acuerdo con la organización, los beneficios podrán incluir descuentos, estadías promocionales, financiación y experiencias especiales.

Más de 100 agencias participaran de la propuesta

El Travel Sale es organizado por FAEVYT y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

También participan las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, además de Hoteles más Verdes (AHT) y empresas vinculadas al sector turístico.

Durante la presentación, Deyá destacó que el Travel Sale se encuentra instalado en el calendario comercial del turismo argentino y sostuvo que la iniciativa permite a las agencias generar nuevas oportunidades para los viajeros y dinamizar la actividad turística.

Por su parte, Romano señaló que el evento se está consolidando como uno de los principales espacios de comercio electrónico vinculados al turismo.

Cómo acceder a las promociones

Quienes quieran consultar las propuestas disponibles podrán ingresar al sitio oficial de Travel Sale, donde se publicarán las ofertas, promociones y alternativas de financiación durante la semana del evento.

La iniciativa busca facilitar la planificación de viajes y, al mismo tiempo, impulsar el movimiento turístico tanto dentro del país como hacia destinos internacionales.