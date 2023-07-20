El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este viernes se registrarán máximas de aproximadamente 25 grados en toda la provincia de Entre Ríos. Tras un inicio de semana con frío intenso, el fin de semana viene acompañado de un brusco cambio climático. Así estará el tiempo.

En Gualeguaychú, la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 23 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se prevé que la jornada comience con el cielo mayormente cubierto. Asimismo no se prevén lluvias.