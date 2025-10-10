El sábado 11 de octubre, a partir de las 20.30 h, el Corsódromo de Gualeguaychú “José Luis Gestro” será el escenario de la 66.ª edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles.

En este marco, más de 800 estudiantes de colegios secundarios son los grandes protagonistas, al presentar carrozas íntegramente construidas y decoradas por ellos mismos.

En el caso de que haya precipitaciones al horario del desfile o cercano al mismo, desde la organización se comunicará la postergación del mismo para el día domingo a las 20 horas.

Por otro lado, si el tiempo acompaña, hoy el desfile empezará a las 20.30 horas. Acerca del circuito, en esta oportunidad el desfile será por adentro del Corsódromo, en la mítica pasarela del Carnaval del país.



Anticipadas $6.000. | Menores de 2 a 11 años $3.000. | En Puerta $12.000. | Valor Sillas $3.000.