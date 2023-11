Los gualeguaychuenses que pasen cerca de los obeliscos de la ciudad podrán apreciar la colorida senda peatonal y los banderines que cruzan las calles de lado a lado. Esta intervención del espacio público con colores es un llamado de atención para el transeúnte y un aviso de que se viene la tercera Marcha del Orgullo en Gualeguaychú.

Esta edición es muy especial, no solo porque año a año adquiere mayor adhesión sino también porque se da en un contexto eleccionario, y donde se cumplen 32 años de la primera Marcha del Orgullo y 40 años de democracia.

Lahuen Spoto, miembro del colectivo local expresa: “Venimos haciendo esto de los banderines y pintamos las líneas peatonales para ir preparando a toda la comunidad y que se vayan enterando de la tercera marcha. Notamos mucha aceptación de la marcha y nos pasó que la vez pasada estábamos guardando los banderines y la gente nos preguntaba por qué los bajábamos. La ocupación de la vía pública es muy importante, porque es trascendental que nos podamos mostrar libremente en la calle, antes había un gran closet social”.

La marcha está prevista para el sábado 11 a partir de las 17:00hs. El punto de concentración serán los obeliscos de la costanera y desde allí se movilizará hacia el Mercado Munilla, donde tendrá lugar un festival.

En este momento, el colectivo Orgullo Gualeguaychú se encuentra difundiendo el evento, así como también redactando el documento político que elaboran y leen todos los años.

En esta tercera edición, las personas que integran la organización se encuentran en un contexto en que el reafirman la necesidad de expresarse: “El lema de este años es ‘Libertad con más derechos’, ya que vienen apareciendo un montón de discursos de odio y se ponen en cuestionamiento muchos derechos que hemos conseguido después de una lucha de años, como el matrimonio igualitario y la Educación Sexual Integral. Además, se siguen repitiendo mensajes sobre que quienes integran la comunidad son personas enfermas. Todos estos discursos atrasan mucho y no contribuyen a la construcción colectiva”, resalta Lahuen.

En este sentido, desde la organización manifiestan que no quieren más ajustes y “que no toquen nuestros derechos, no queremos que haya más closet social. Necesitamos un estado presente que no ajuste nuestra vida”, destacan. Y exigen la reparación histórica para personas del colectivo y cupo laboral trans en todas las localidades de Entre Ríos.

En tanto, los banderines flamean sobre uno de los sectores más populares de Gualeguaychú demostrando que el orgullo es una respuesta política y una conquista que se gana en la calle.