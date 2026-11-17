El próximo fin de semana largo en Argentina será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre.

De esta manera, el viernes 20 será una jornada laboral habitual y el lunes 23 tendrá carácter de feriado nacional.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 sobre el río Paraná, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa que buscaba navegar los ríos interiores. Aunque los barcos extranjeros lograron superar las defensas, el enfrentamiento quedó como símbolo de la defensa de la soberanía nacional.

Los feriados que quedan en 2026:

El calendario nacional todavía contempla estas fechas:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El 7 de diciembre no es feriado nacional, sino día no laborable, por lo que la decisión de otorgar descanso depende del empleador. Quienes puedan aprovechar ambas jornadas de diciembre tendrán la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.