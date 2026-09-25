El próximo sábado 3 de octubre en el Predio de la Curva se llevará a cabo una interesante velada, en la que estarán en juego varios títulos provinciales e interprovinciales.

La grilla estará compuesta por más de 20 combates en diferentes categorías, algunos de ellos exhibiciones entre púgiles de Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y de distintos puntos de la provincia y del país.

Desde la organización se está trabajando intensamente para terminar de definir los combates, aunque ya fueron confirmados tres enfrentamientos en los cuales estará en juego el título Interprovincial.

En los combates estelares de la noche, Milton Muñoz de Gualeguay se medirá ante Martino Vega de Chascomús en la categoría Junios Gallo, mientras que en la categoría Semipesado se medirán el gualeyo Francisco Marchi ante el bonaerense Jeremías Rota de Hurlingham.

Asimismo, el representante de Pueblo Belgrano, Brian “Ternero” Santellán, expondrá su título interprovincial ante el sampedrino Emir Marelli en la categoría Súper Pesado.

En los combates preliminares, Jonatan Muñoz de Gualeguay se medirá ante Alan Yeri de San Pedro en Kickboxing, mientras que Lucas Ayonatti se Gualeguaychú enfrentará al gualeyo Adrián Cabral en Categoría Welter, Aquiles Guzmán se medirá en la categoría Junior Minimosca ante Agostino “Rayo” Fagotti, el choque de semipesados, Exequiel Rodríguez de Gualeguay se enfrentará a Claudio Martínez de Mataderos.

En categoría Súper Pesado, el local Juan Amarillo se medirá ante Conrado Canelo, en tanto que Mateo García de Gualeguaychú, enfrentará en categoría Mosca a Daniel Cosso de Gualeguay y en Kickboxing, Owen Ponce enfrentará a Tiziano Monzón de Federación en categoría Gallo.

La lista de combates preliminares se completará con los choques de Thiago Cuello ante Thiago Cáceres en Kickboxing categoría Minimosca, Edgar Paterson se medirá ante Gastón Ríos en Súper Ligero, Fabio Michel de Gualeguaychú cotejará ante el gualeyo Thiago Cantini en categoría Mediano, lo mismo que el choque entre Ismael Etcheverry de Gualeguaychú y el gualeyo Juan Arellano.

Por su parte, Román Bustos de Gualeguaychú enfrentará en categoría Welter al gualeyo Ever Taborda, en la rama femenina, Maira Juárez se medirá ante Zaira González en categoría Welter, José Córdoba de Gualeguay enfrentará al también gualeyo Alan Velázquez en Ligero, Catriel Santellán en categoría Súper Pesado se medirá ante Vladimir Alarcón, y en choque de pesados, Nicolás Marín enfrentará a Gabriel Ibarra, el gualeyo Edgar Paterson se enfrentará a Gastón Ríos de Hurlingham y en un combate de Kickboxin sumamente prometedor, Walter Ferreyra de Concepción del Uruguay cruzará con el gualeyo Javier Muñoz, mientras que Dylan Delfino se enfrentará a Leonel Gasman y Jean Delfino lo hará frente a Máximo Rivero.

Además, la velada contará con la presencia de la boxeadora oriunda de Pueblo Belgrano, Eva Lucía Freri, medallista panamericana de IMMAF, quien está radicada en Federación y brindará una exhibición, al igual que Marcelo “Tetón Rateka” Sánchez, campeón argentino de los Welter, que llegará al evento para brindar una charla y una exhibición.

El evento será con entrada libre y gratuita, habrá excelente servicio de cantina y también feria de artesanos y emprendedores.