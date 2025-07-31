Se supone que el invierno dura hasta el 21 de septiembre pero en agosto habrá un mini verano en ciertas partes del país debido a una ola de calor que llevará las temperaturas máximas a 35 grados.

El fenómeno sería una expresión más del cambio climático, como lo fueron las lluvias récord que se registraron recientemente en la provincia de Buenos Aires.

Pero, ¿cuándo llega el falso verano y dónde se hará sentir?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los territorios de 13 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires se verán afectados por la ola de calor en pleno invierno y hasta podría declararse un alerta amarilla por temperaturas extremas en esos sitios.

Las provincias que entraron en alerta amarilla este jueves son Jujuy, Salta, el noroeste de Tucumán, La Rioja, San Juan, Neuquén, Mendoza, Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además de la Capital Federal.

En la Ciudad de Buenos Aires se esperan temperaturas máximas de 37 grados para la semana que viene, con una sensación térmica también elevada cortesía del viento del norte.

Con sólo mirar el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas es clave la alta probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y noche del jueves 31 de julio, y la perspectiva de lluvias intensas para el viernes por la mañana.

De hecho, el miércoles 30 de julio comenzó en el centro y norte del país la intensificación del viento del norte, lo que unido a los cielos nublados y la humedad generará el clima veraniego en provincias como Chaco o Formosa.

Mientras tanto, la categoría de alerta amarilla implica la perspectiva de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", pero tiene particularidades según la provincia.

Para La Rioja, San Juan y Mendoza, por caso, el Servicio Meteorológico anunció que "el área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 75 km/h".