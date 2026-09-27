Por tercer año consecutivo, Gualeguaychú será sede para Nuevos Valores Pre Cosquín, un certamen federal que convoca a miles de artistas de todo el país en rubros de música y danza, con el objetivo de proyectarlos hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El recorrido se desarrolla en distintas etapas claramente definidas. La primera instancia son las sedes, distribuidas en diferentes ciudades de la Argentina, entre ellas Gualeguaychú. En estos espacios se realizan los preselectivos locales, donde artistas de cada región se presentan ante un jurado en jornadas organizadas en rondas y finales.

Estas sedes cumplen un rol fundamental, ya que son las encargadas de seleccionar a quienes representarán a cada región en la siguiente etapa. Cada una funciona bajo un reglamento unificado y con jurados oficiales, quienes luego de participar de un plenario de jurados son aprobados por la comisión municipal de folclore de Cosquín, lo que garantiza criterios comunes en todo el país.

Los ganadores de cada rubro en las sedes, acceden a la instancia nacional del certamen, que se desarrolla en la Plaza Próspero Molina, el mismo escenario que alberga el Festival Nacional de Folklore en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba. Allí se lleva adelante el Pre Cosquín central, donde confluyen representantes de las sedes de todo el país que compiten en rondas clasificatorias, para luego pasar los ganadores de cada ronda a la gran final, donde compiten por el sueño de formar parte del escenario más importante del folklore argentino en un lugar y horario central en una de las 9 lunas (9 días) donde ese desarrolla el festival.

De esta manera, el recorrido completo del Pre Cosquín comienza en cada sede, continúa en la instancia nacional en Córdoba y culmina en el Festival, donde nuevos artistas comparten escenario con figuras consagradas.

Cada año, miles de artistas participan en las distintas sedes del país, lo que da cuenta de la dimensión federal del certamen y de su importancia como plataforma de proyección cultural.

En este contexto, la participación de Gualeguaychú como sede no solo acerca esta instancia a la comunidad local, sino que también permite que artistas de la ciudad y la región formen parte de un circuito nacional que impulsa el desarrollo y la visibilidad del folklore.

Según informaron desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad, en nuestra ciudad, la sede del Pre Cosquín se realizará los días 30 de octubre y 1 de noviembre, y las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera virtual a través del correo [email protected], con plazo hasta el 27 de octubre.