Ante el incremento de las temperaturas propio de la temporada estival, desde Veterinaria Municipal resaltaron la importancia de adoptar medidas preventivas para resguardar el bienestar de perros y gatos. El calor intenso puede provocarles malestar general, pérdida de apetito, agotamiento físico y cuadros graves de golpe de calor.

A diferencia de las personas, los animales no transpiran a través de la piel, sino que regulan su temperatura corporal principalmente mediante el jadeo y la salivación. Por este motivo, requieren cuidados cotidianos en el hogar y al momento de salir a la vía pública:

- Hidratación constante: mantener agua limpia y fresca disponible en todo momento, distribuyendo varios bebederos limpios en distintos sectores. Colocar cubitos de hielo ayuda a conservar la temperatura del agua por más tiempo.

- Ambientes frescos: garantizar acceso permanente a espacios ventilados y con sombra. Colocar trapos o mantas húmedas en el piso permite que el animal pueda recostarse para bajar su temperatura. Si la mascota permanece en el patio, debe contar con sombra real y recipientes firmes que no se vuelquen, evitando cuchas de chapa al sol o dejarla atada sin posibilidad de resguardarse.

- Alimentación y paseos: ofrecer la comida durante las horas más frescas o por la noche, manteniendo el comedero a la sombra. Los paseos deben realizarse a primera hora de la mañana o al caer la tarde, evitando juegos o ejercicios intensos. Antes de salir, se recomienda apoyar la palma de la mano sobre el asfalto o la vereda durante cinco segundos: si el calor resulta intolerable para la mano, quemará las almohadillas de sus patas.

- Precauciones generales: nunca dejar a un animal encerrado dentro de un vehículo o en ambientes sin ventilación, ni siquiera por pocos minutos. Evitar la exposición solar directa —especialmente en ejemplares de pelaje blanco por riesgo de lesiones dérmicas— y no utilizar bozales ajustados que les impidan abrir la boca para jadear.

Los cachorros, los animales adultos mayores, aquellos con sobrepeso y las razas braquicéfalas (como bulldog, pug, shih tzu o gatos persas) presentan mayor vulnerabilidad térmica y demandan un seguimiento más estricto.

Cuidados específicos para perros y gatos

Si bien las medidas generales aplican a ambos, cada especie requiere atenciones particulares. En el caso de los perros, se les puede mojar la cabeza, la ingle y las axilas para aliviar el calor, y conviene cepillarlos con frecuencia para quitar el pelo muerto sin raparlos, ya que el manto piloso funciona como aislante frente al sol.

Por su parte, a los gatos no se los debe mojar de forma directa, ya que el agua les genera un alto nivel de estrés que puede agravar su estado. Al ser más sensibles a las alteraciones del entorno, necesitan sectores tranquilos, frescos y en altura. Para estimular su hidratación, se aconseja sumar alimento húmedo a su dieta y ubicar varios bebederos lejos del plato de comida.

Cómo actuar ante un golpe de calor

El golpe de calor constituye una emergencia veterinaria que pone en riesgo la vida del animal. Los principales signos de alerta son la respiración acelerada, el jadeo continuo, el babeo excesivo, fiebre, decaimiento, tambaleos o pérdida de fuerza, y encías muy enrojecidas o de tono azulado.

Frente a cualquiera de estos síntomas, se debe trasladar de inmediato a la mascota al sector más fresco de la vivienda y bajar su temperatura con agua a temperatura ambiente en axilas e ingle (en gatos, utilizar únicamente un paño húmedo). Si vomita, ofrecer agua limpia en pequeñas cantidades y acudir sin demora a la consulta con un médico veterinario.