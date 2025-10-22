El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por tormentas para este viernes 24 de octubre . Este fenómeno provocará un cambio en las condiciones del tiempo, con un alivio térmico desde el sábado.

La advertencia es para el viernes en horas de la madrugada y la mañana. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

Cabe señalar que las temperaturas aumentarán este miércoles y jueves hasta los 32 grados. Desde el sábado se pronostica un descenso de los valores térmicos y mejores condiciones de manera gradual.