Después de un par de días primaverales que comienzan este martes, las lluvias y tormentas volverán a Gualeguaychú.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la ciudad disfrutará de jornadas agradables entre este martes y el miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzaran los 25 grados.

Sin embargo, el cielo se pondrá oscuro desde el jueves con el ingreso de un sistema frontal que traerá tormentas y chaparrones.

Las precipitaciones continuarían el viernes, y hacia el fin de semana estaría mayormente nublado, con la temperatura oscilando entre los 12 y 19°C.