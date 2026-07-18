El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naraja y amarilla por tormentas en toda la provincia. Los departamentos más comprometidos son: Diamante, Nogoyá, Paraná, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federación, Feliciano, Federal y La Paz, el resto de los departamentos permanece bajo alerta amarilla.

En el caso de Gualeguaychú, la inestabilidad está prevista para todo el sábado y parte del domingo. Se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados.

Así estará el tiempo este sábado en la provincia



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con tormentas de variada intensidad.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Allí también se prevé tormentas fuertes para este sábado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados. En estas localidades también se pronostican tormentas fuertes fuertes y aisladas.