Tras la designación de Delfina Peñalva al frente de la nueva Subsecretaría de Ingresos y Recursos Humanos, en lugar de Pablo Luciano, quien estaba al frente del área de Personal, en las últimas horas se viralizó un audio en el que piden al Municipio que corra de sus funciones a diferentes empleados y “termine con todos los delincuentes que dejó Piaggio”.

La voz sería de Oscar Alberto Soto, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg). Ahora ElDía intentó comunicarse con Soto para aclarar si es él y si tenía algo para decir, pero no respondió ni a los mensajes ni a los llamados.

El audio dice textual: “Quedate tranquilo que ahí no queda ni el loro, ya nos avisaron desde el Ejecutivo que ya se tomó la decisión por lo que pasó el otro día con el tema mío y que salió de ahí. Van a poner, no sé, a una gurisa, que anda muy bien, dicen, no sé quién es, no tengo ni idea, dicen que es experta en eso, bueno, esperemos que solucione el problema y termine con todos los delincuentes que dejó Piaggio ahí adentro: los Corujo, los Delgui y este pelotudo de Luciano, Damer, el Miguel Martínez ese, el Miguel Adalberto ese… Todos esos, no tiene que quedar ni el loro. No, no, si quieren hacer las cosas bien, tiene que salir de ahí, sacar esos enemigos de ahí adentro, que los lleven por ahí, a dónde sea, pero que de ahí no los dejen más. No puede ser, hermano, con esta gente así”.

En estos momentos, algunos de los mencionados en el audio se presentaron en la Justicia para hacer una denuncia.