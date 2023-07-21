Tras los dichos de Nacha Guevara en su contra y su filoso tweet, se viralizó un audio de Lali Espósito que dio que hablar y los Socios del Espectáculo lo mostraron.

“Cuanto reclamo, cuanto reclamo, perdón, bueno… acuérdense que yo soy medio abuela con todo”, dijo la cantante en el mensaje de voz que publicó PTC Recargado.

En el mismo, la cantante expresó: “Muchas aristas, mucha cosa para usar… paren, hola. Gracias por el aguante ante las malas ondas”.

QUÉ DIJO NACHA GUEVARA SOBRE LALI ESPÓSITO

La polémica entre Nacha Guevara y Lali Espósito empezó luego de que la actriz contara en su visita a Noche al Dente le escribió a la cantante y ella no le contestó.

“Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo, después se deprimen chicos”, dijo Nacha.