Madrid se convirtió en el escenario de una de las historias más comentadas del espectáculo argentino y del mundo del deporte. En esta oportunidad, la China Suárez y Franco Colapinto fueron captados en un boliche, despertando la curiosidad y la fascinación de sus fanáticos cuando ambos coincidieron en la capital española a mediados de noviembre. Si bien en esa ocasión intentaron ser precavidos ante el ojo mediático, lo cierto es que no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales.



Si bien no se sabe con exactitud la fecha, todo indicaría que se trataba de la misma noche en que la dupla había salido a cenar antes de que Colapinto viajara al Gran Premio de Las Vegas, donde compitió el último fin de semana. En el video, se puede observar a la pareja en el primer piso del boliche. Con tragos en mano, bailaban juntos hasta que la China se acercó para besar al piloto, seguido de un comentario al oído que lo hizo reír. Una noche de risas, baile y unos besos que parece confirmar la complicidad entre ambos fue lo necesario para poner las versiones de romance en el centro de la escena.



Tras el breve contacto entre ambos, la pareja retomó sus pasos de baile como si nada hubiera ocurrido entre ambos en esa zona. Lejos de la cotidianeidad de sus carreras, ambos continuaron su estadía en el lugar y disfrutaron de la música y las luces neón en aquella ocasión. En ese momento, ambos creían que iban a estar a salvo de los flashes debido al íntimo sitio en el que se encontraban. Sin embargo, gracias a la cámara del teléfono de una seguidora de X, previamente conocido como Twitter, se pudo apreciar al joven piloto de Fórmula 1 y a la actriz en la ciudad española.





Cabe recordar que este no es el primer registro de ambos juntos en Madrid. La primera fue una salida nocturna luego de su paso por un restaurante. En las semanas previas, un segundo video ya había causado sensación en TikTok, cuando fueron captados caminando juntos por la emblemática Gran Vía. Vestidos con gorras negras y gafas de sol, intentaban pasar desapercibidos en una de las avenidas más concurridas de la ciudad europea. La grabación fue realizada por Valentina Moreno, una joven argentina que se encontraba de vacaciones en Madrid, quien los detectó de inmediato. Según su relato a Teleshow, los vio cruzar la calle y ella corrió hacia la pareja. “Reconocí al instante a Franco y me acerqué para pedirle una foto. Mi intención era enviársela a mi papá, que es muy fan de él”, explicó Valentina a este medio. Colapinto se mostró amable y accedió al pedido, mientras que la China observaba divertida desde el costado. “Tenía una sonrisa pícara y estaba bebiendo agua”, recordó la muchacha en ese entonces.



La viralización de estos clips entre ambas figuras causó un gran revuelo en las redes sociales. Las críticas abundaron en ese entonces contra la exCasiÁngeles, quien fue rápidamente respaldada por el periodista y amigo íntimo, Luis Corbarcho. “Te amo. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantearse su vida. Ah reee”, dijo. Ella, lejos de mantenerse en silencio, decidió dejar en claro su postura ante el revuelo mediático. En la conversación que tuvo con él, donde demostró su lealtad a la artista, ella respondió de manera despreocupada: “Ja, ja, ja. Yo soy feliz y no jodo a nadie”.



Si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente que mantuvieran un romance, lo cierto es que los videos dejaron espacio para pocas dudas. Y, pese a la postura de la actriz, los besos en el boliche y los paseos por Madrid seguirán dando de qué hablar entre los seguidores de ambos.



