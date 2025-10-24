La Campaña Patio Limpio, que se lleva adelante a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria, culminó con éxito su tercera etapa en el barrio La Milagrosa. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, mediante visitas domiciliarias, relevamientos y acciones de saneamiento ambiental.

Las jornadas se desarrollaron los días 21 y 22 de octubre en el cuadrante comprendido entre Blvd. Pedro Jurado (este), Martínez Payva (norte), Angelelli/3 de Caballería (sur) y Pasteur (oeste). El 23 de octubre, la Dirección de Higiene Urbana realizó una recolección especial de residuos para retirar los objetos descartados por los vecinos, contribuyendo a eliminar potenciales criaderos de mosquitos.

Durante las jornadas participaron 26 agentes municipales que recorrieron el área en equipos coordinados. Se visitaron 201 viviendas en 44 cuadras, dialogando con los vecinos sobre medidas preventivas y entregando recomendaciones para la eliminación de recipientes con agua estancada, como baldes, neumáticos o macetas promoviendo el descarte de objetos innecesarios, con recolección especial a cargo de Higiene Urbana. En sentido, se retiraron elementos descartados en tres camiones.

Además, se identificaron 33 personas con antecedentes de dengue, lo que subraya la necesidad de vigilancia continua en zonas de riesgo.

En cuanto a las mascotas y presencia de roedores fueron relevados 100 perros (58 % castrados) y 62 gatos (87 % castrados) detectándose presencia de roedores en 7 viviendas, permitiendo planificar intervenciones puntuales.

En paralelo, la Dirección de Inspección General realizó intimaciones a terrenos baldíos en malas condiciones, y la Dirección de Espacios Verdes ejecutó tareas de desmalezamiento en áreas públicas. La campaña continuará en las próximas semanas en otros barrios, fortaleciendo la prevención contra el dengue.