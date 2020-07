"Se volvería atrás con las medidas en caso de circulación comunitaria" afirmó el COES

En el mismo destacaron la importancia de la responsabilidad social, de mantener los cuidados de higiene y distanciamiento. Además, hicieron un especial hincapié en no compartir el mate, ya que sospechan que el 80% de los contagios se dio por esta vía.

“Estamos ante un repunte de la cantidad de casos que nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas para poder evitar el contagio. No deja de ser una cantidad de casos esperable, tomando en cuenta el momento de la pandemia y que también en Gualeguaychú hubo un mes completo sin casos y posteriormente pasamos una semana sin que se produzcan contagios. Las medidas que se han tomado desde el inicio de la pandemia en la ciudad han sido efectivas, estos números reflejarían otra cosa si la gente no hubiera sido responsable. Lo importante es que podamos estar a la altura desde lo sanitario y también desde lo social para hacer frente a este momento”, indicó Martín Roberto Piaggio.

coes

Sobre las cifras que se manejan en la ciudad actualmente, el director del Hospital resaltó que “hay 126 contactos estrechos de los casos confirmados, en tanto que se continúa revisando las historias los nexos y los contactos de quienes han dado positivo. También tenemos 96 contactos estrechos en seguimiento de casos probables y en la ciudad hay 48 muestras que se han realizado, una cifra alta y que anteriormente nunca habíamos tenido”.

Otro detalle que remarcó Piaggio es que “recién ahora estamos pudiendo medir la duplicación de casos y no es un número tan determinante. Estamos en porcentajes bajos, sin casos que hayan sido extremadamente graves y sin muertes por Covid, algo que lógicamente nadie desea pero que está dentro de las posibilidades”.

También detalló que “es una línea muy delgada la que separa una situación de transmisión por conglomerado de la transmisión comunitaria. En caso de que las cosas se vayan complicando se retrocederá con las medidas. En tanto se pueda mantener esa curva leve, no pasar a la fase de transmisión comunitaria y mantener el seguimiento, mantendremos las restricciones que hemos tomado hasta ahora y en caso de que no sigan subiendo de forma exponencial los casos nuevos, no tendremos que pensar en volver atrás con las medidas”.

Controles y actividades

Acerca de los controles y de cierta flexibilidad que se notó en algunos de ellos, la Secretaria de Gobierno, Delfina Herlax, indicó que “con las fuerzas de seguridad tenemos contacto permanente, personal policial se mantiene apostado en los dos controles de acceso a la ciudad trabajando en conjunto con personal de Defensa Civil. No sentimos que haya habido un relajamiento en los controles, ocurre que al ir cambiando de situación, es necesaria mayor responsabilidad de la comunidad. Hemos puntualizado en no compartir el mate porque sabemos que muchos contagios provienen de ese tipo de hábito y también pedimos a la gente que no realice actividades que no están permitidas”. Como ejemplo, la funcionaria indicó que “los deportes en conjunto en espacios abiertos o cerrados no están permitidos, por ende por picados de fútbol no se pueden realizar. Entiendo que es complicado hacerle entender a los más chicos que no pueden jugar al fútbol, pero es así. Lo mismo pasa con las reuniones sociales o con el compartir el mate: no está permitido. Una cosa es una reunión familiar de hasta diez personas y manteniendo hábitos de salud e higiene y otra diferente es reunirse en el Parque Unzué con amigos y compartir el mate”.

coes

Profesionales de la salud

El médico neumonólogo Adolfo Weimberg remarcó que “ahora la pelota está del lado de la gente. Si la gente entiende el mensaje y adopta las medidas de distanciamiento, el uso del cubrebocas en lugares cerrados y mantiene los hábitos de higiene en forma habitual, podremos hacer frente a este momento”.

El profesional indicó que “no hay que alarmarse ante el aumento de casos, es algo que se manejaba dentro de la posibilidad de que ocurriera. También es importante decir que a medida que aumentan los números, seguramente aumentará la gravedad de los casos. Lo importante siempre es estar preparados para afrontar una situación de mayor severidad por parte del sistema de salud”.

En tanto, Federico Gini Cambaceres sostuvo que “queremos transmitir a la gente la seguridad de que hay vigilancia en cada caso sospechoso relacionado al personal de salud”.

El profesional también indicó que “es importante que la gente lo tenga miedo, estamos preparados para atender a la gente en casos que no son relacionados al Covid. Que la gente concurra con seguridad a los centros médicos y que no se pierda la consulta temprana por temor de la gente. En el Hospital, las salas de espera están separadas, los profesionales que atienten casos febriles o que podrían tener relación con Covid, no son los mismos que atienden otras patologías”.