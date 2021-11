Seamos Libres

Pablo Fernández*

En los últimos años he podido conocer de cerca y trabajar codo a codo con parte del colectivo LGBT+ de Gualeguaychú. Lo que me permitió crecer enormemente, dejar de lado un montón de prejuicios que arrastraba (y todavía arrastro, en cierta medida) desde muy chico. Conocer las historias y las vivencias por las que han tenido que pasar muchas personas por el solo hecho de no encajar en el molde binario (varón-mujer) y heterosexual en que la mayoría fuimos criados, hizo que pueda mirar las cosas desde otro lugar.

Traigo mi experiencia personal porque creo que puede ayudar a muchas personas que todavía no pueden aceptar que todos y todas somos diferentes, que la libertad es un derecho humano indelegable, que la orientación sexual de las personas es un asunto íntimo en el que nadie debería meterse y que todavía nos falta muchísimo que aprender.

Para mí, y para muchos compañeros y compañeras que estuvieron en la calle este sábado, la primera Marcha del Orgullo de la ciudad fue un acto de una alegría comparable con muy pocos momentos; fue una expresión de libertad y de celebración y, fundamentalmente, fue un hecho político sin precedentes que marca un antes y un después en la concepción del colectivo LGBT+ y de la comunidad toda. Porque lo que se vio no fue una marcha cerrada y sectorial, se vieron familias de las más diversas, se vieron instituciones de la sociedad civil de todo tipo, clubes, escuelas, espacios de la cultura, el arte y la salud; se vieron personas, sobre todas las cosas, personas. Con ganas de decir “acá estamos y no nos escondemos”, “acá estamos, somos miles y tenemos los mismos derechos que el resto y merecemos el mismo respeto”.

Gualeguaychú ha sido ejemplo si de diversidad se trata. El Carnaval del País es muestra de ello, el reconocido nacionalmente Show del Ángel, también. Mucho se ha avanzado a nivel nacional en el reconocimiento de derechos, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Micaela y el Cupo Laboral Trans son de las conquistas más importantes en este sentido. Pero todavía falta un montón. Falta legislación y falta el compromiso de la enorme mayoría de municipios del país con las políticas de diversidad.

Esto no es menor, porque es el resultado de la falta de educación. Sin formación en género y diversidad no van a haber políticas en género y diversidad. Eso es lo primero que tenemos que entender.

Afortunadamente, es algo que la actual gestión municipal entendió hace mucho tiempo y por eso se creó el área de Género y Diversidad en el ámbito local; por eso aprobamos en el Concejo Deliberante el Cupo Laboral Trans, lo que permitió que dos primeras trabajadoras puedan sumarse a diferentes áreas del Departamento Ejecutivo; por eso ya se firmó el convenio para la construcción de la primera Casa de la Diversidad del país; por eso se avanza con capacitaciones en clubes y organizaciones comunitarias, y por eso, también, se apoyó la realización de la primera Marcha del Orgullo de Gualeguaychú.

Es bien sabido que aprobar una ley es mucho más sencillo que cambiar formas de pensar que, básicamente, se sostienen en el desconocimiento y en prejuicios. Por eso son tan importantes las capacitaciones, por eso es imprescindible que se avance cada vez más con la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, por eso es necesario que las radios, los diarios, los portales y las redes sociales hablen de diversidad.

El camino es largo y muchas veces doloroso. Se ha avanzado, pero falta una enormidad. Lo bueno es que, a partir de este domingo, en este lugarcito del mundo llamado Gualeguaychú, algo ya cambió, algo no volverá a ser igual que antes. El norte es la libertad, la igualdad y el respeto por los demás. Ni más ni menos derechos, los mismos. Ni más ni menos respeto, el mismo. Seamos libres y con orgullo de serlo, por nosotros y por los que vienen.

*Concejal Frente PJ-Creer